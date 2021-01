Lucas Vázquez, la statistique qui parle d'elle-même

Lucas Vázquez a tout gagné avec le Real Madrid. Malgré son statut de remplaçant et de nombreuses critiques le concernant, le joueur n'a jamais baissé les bras lors des dernières années.

Et sa patience a été récompensée. Cette saison, Lucas Vázquez sert de couteau suisse à Zinedine Zidane, et alterne entre le côté droit de la défense, et le côté droit de l'attaque.

Après un début de saison discret, tout a changé fin octobre. Entré en jeu après la blessure de Nacho au Camp Nou, il a enchaîné les titularisations depuis ce jour.

En tout, Lucas Vázquez est en train de vivre une série de 20 titularisations consécutives. Il est d'ailleurs le joueur qui a enchaîné le plus de titularisations dans les grands championnats européens, depuis le 27 octobre dernier.

Sur ces trois mois, Lucas Vázquez a joué un total de 1722 minutes de temps et n'a été remplacé qu'à 4 reprises, même après le retour de Dani Carvajal sur les terrains. Une série qui pourrait en revanche toucher à sa fin, puisque le joueur serait incertain pour le prochain match de Liga contre Levante.