Après le nul (1-1) face à Elche lors du dernier match de l'année 2020, le Real Madrid espère commencer cette nouvelle année par une victoire face au Celta Vigo.

Et après 6 minutes de jeu, les troupes de Zidane ont déjà pris l'avantage sur les Galiciens. Dans la surface du Celta, Marcos Asensio centre vers le second poteau, où Lucas Vazquez domine Olaza dans les airs et plante une tête. 1-0 !