Luis Alberto s'explique après ses déclarations sur son président

"Ils ne peuvent même pas nous payer nous. Ils achètent des choses comme ça mais ils ne nous payent pas nous", déclarait hier Luis Alberto sur son compte Instagram, au sujet de l'avion récemment acheté par le président de son club. Même si l'avion en question, aux couleurs du club, sera utilisé par les déplacements des joueurs lors de match à l'extérieur, l'Espagnol n'avait pas manqué de témoigner son mécontentement.

Et ses déclarations n'ont pas tardé à susciter l'indignation et les nombreuses réactions, de la part des supporters du club mais également au sein de la direction. Une agitation telle, que le joueur est aujourd'hui revenu sur ses propos.

"En référence à ce que j'ai dit hier, ce n'était pas le moment de dire ça, mais j'ai toujours dit ce que je pense. Je sais que ce n'est pas qu'une question d'argent, je sais que c'est une période difficile pour tout le monde. Nous pensons à jouer au football, et c'est la chose la plus importante, mais quand je dis quelque chose, je ne le dis pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. Je veux que la Lazio travaille pour le bien de tous au club, surtout pour quelqu'un qui a des arriérés (de paiements). Je suis le premier à prendre la responsabilité, j'ai fait une erreur. Tant que je serai à la Lazio, je ferai de mon mieux, comme toujours. Pour la Lazio, j'ai même joué blessé et j'ai toujours tout donné", pouvait-on lire aujourd'hui sur le compte Instagram de l'ancien joueur du FC Séville.