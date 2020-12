"Pochettino aime beaucoup le PSG, il me l'a toujours dit"

Ce n'est qu'une question de temps pour que Mauricio Pochettino devienne le nouvel entraîneur du PSG et succède à Thomas Tuchel. L'Argentin qui a brillé avec Tottenham connaît bien le club de la capitale pour y avoir joué durant deux saisons sous les ordres de Luis Fernandez. L'ancien entraîneur du PSG garde un très bon souvenir du défenseur argentin. Dans une interview accordée à France Football, Luis Fernandez s'est enthousiasmé de le voir revenir au PSG.

"Il connaît la maison, il connaît le club. Il rassemble. Les joueurs vont l'aimer. Il a ce côté humain, cette approche, cet échange pour les mettre dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent s'exprimer. Il aime beaucoup le PSG, il me l'a toujours dit. Son passage au club a été quelque chose qu'il a apprécié. Il a apprécié les supporters et les supporters lui ont témoigné aussi cette affection. Il y a une bonne connexion. Pochettino, c'est un style où il réussit à mélanger tout ce que l'on aime quand on est joueur de football. Quand on a un entraîneur comme Mauricio, on a envie de se battre pour lui, on a envie de jouer pour lui, on a envie de faire des choses pour lui", a expliqué l'ancien international français.

Luis Fernandez avait déjà ressenti le désir de Mauricio Pochettino de devenir entraîneur : "En tant que défenseur, ou en tout cas par rapport à ce qu'on attend d'un défenseur ou même par rapport à ses coéquipiers, il parlait et échangeait beaucoup. Cela a toujours été quelqu'un de très impliqué, très concentré. Quand on dit de quelqu'un qui avait la rigueur, Mauricio l'avait en tant que joueur. Il se faisait respecter. Tactiquement, il était aussi parfait. Mais, attention, il aimait beaucoup parler football. Regarder le football, observer le football, avoir des avis... C'est certain que c'était un passionné avec qui c'était un plaisir d'échanger".

"Il a envie de rebondir"

"Quand je le voyais réussir avec l'Espanyol comme entraîneur (2009-2012), ça me faisait plaisir. Ce qu'il faisait, c'était propre, et on sentait que les joueurs étaient prêts à l'aider. Il a eu cette réussite à l'Espanyol et, ensuite, c'est là où il a été le plus exceptionnel, à Tottenham. Pendant cinq ans ! J'ai eu l'occasion d'y passer il y a un an. Vous n'aviez qu'à demander aux joueurs français : il était très apprécié, très aimé en tant que coach et en tant que personne. Il a été vice-champion d'Angleterre (2016-17) et a fait une finale de Ligue des champions (2019). Ce n'est pas rien. J'aime beaucoup l'homme et je suis admiratif de son parcours d'entraîneur. Il le mérite. Je n'en ai pas entendu quelques uns se plaindre de l'homme et de l'entraîneur qu'il est. Il a envie de rebondir, c'est certain", a ajouté l'ancien entraîneur du PSG.

Luis Fernandez est revenu sur l'arrivée de Mauricio Pochettino au PSG en 2001 et se souvient d'un homme très apprécié : "De bons souvenirs en tant joueur, d'abord, bien sûr. Après le PSG, j'avais entraîné l'Espanyol Barcelone et j'avais souhaité le recruter. Quand on sauve le club, il est dans l'équipe, et je pense que c'est sur quelqu'un comme lui que j'ai pu m'appuyer. Dans un groupe, il te faut toujours voir et vite trouver un leader technique, oui, mais il ne faut pas que ça : il te faut aussi un leader dans l'état d'esprit, celui qui peut rassembler des gens autour de toi. Et, en arrivant à l'Espanyol, c'est ce qui m'a semblé être la bonne solution avec Mauricio".

"Il avait cette carrure. Il était aimé, apprécié. Un garçon qui respectait les consignes, ses partenaires. Il avait une bonne relation avec ses coéquipiers qui l'aimaient beaucoup. Il y avait des raisons : c'est quelqu'un d'entier, de vrai. Il répond aux attentes de bien porter le maillot. Il avait les qualités d'un défenseur avec son style à lui : ce n'était pas le plus rapide mais c'était le plus intelligent dans ses placements, ses duels au sol ou en l'air, dans l'anticipation. Le défenseur parfait. Mauricio, c'était le travail, la préparation, quelqu'un de très soigneux. Il ne peut pas ne pas te marquer. Moi, il m'a marqué. Je le prenais toujours comme référence. Quand tu l'as comme joueur, c'est du pain béni. La sérénité, la tranquillité. C'était Monsieur Propre. Cela a toujours été un plaisir de pouvoir m'en occuper", a conclu l'ancien technicien du PSG.