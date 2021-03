Luis Fernandez : "Si Messi avait marqué le pénalty, le PSG aurait beaucoup souffert"

Le miracle ne s'est pas produit pour le Barça, mais les hommes de Ronald Koeman ont été à la hauteur du rendez-vous et ont proposé un match de qualité. À Paris, on a vu les choses sous un autre angle, Luis Fernandez est revenu sur la prestation du PSG après le coup de sifflet final.

"Certains disent qu'on n'a pas vu ressortir l'identité du PSG car ils ont laissé la possession aux Barcelonais. Ils ont surtout eu à faire, selon moi, au meilleur Barça de cette saison. Busquets a fait un bon match, Pedri aussi. Dembélé a fait des choses intéressantes... On a vu que le PSG a attendu le Barça, au vu du résultat du match aller. Ça n'a pas beaucoup plu aux médias français", a-t-il déclaré aux micros de la radio espagnole 'Onda Cero'.

De plus, le comentateur de 'BeIN Sports' estime que le match aurait pu prendre une autre tournure : "Si Messi marque le penalty, le PSG aurait beaucoup souffert en deuxième période. Mais il faut rappeler qu'une qualification, c'est une double confrontation. Et que Paris a fait un très grand match à l'aller".

"Ce qu'il faut retenir du match ? La qualification. Pas avec brio. À l'aller, le PSG avait été bon parce que le Barça traversait une période difficile sur le plan défensif. Mais Ronald Koeman a su trouver une animation avec trois défenseurs et deux milieux, qui fonctionne bien."

"On n'a pas vu un grand PSG. Mais peut-être que les joueurs de Paris avaient le match aller en tête, et se sont dit : 'On va rester en place, faire en sorte de tenir.' Le problème, c'est qu'ils ont failli se faire sanctionner", a conclu Luis Fernandez.