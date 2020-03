Luis Suárez appel à l'union pour freiner la propagation du coronavirus

La seule façon de faire face au coronavirus est d'être responsable et solidaire.

À travers ses réseaux sociaux, le joueur du FC Barcelone, Luis Suárez a tenu à faire passer un message. L'attaquant uruguayen appel à l'union pour tenter de freiner la propagation du virus.

"Salut à tous, depuis ma maison à Barcelone je vous embrasse et j'envoie beaucoup de force à toutes les personnes qui se battent contre un virus qui nous inquiète tous. Il est important de savoir que la situation est entre nos mains, si nous voulons qu'elle s'améliore", a-t-il confié devant sa caméra.

"Il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'un virus qui se répand à l'échelle mondiale. Le virus est arrivé en Uruguay. C'est primordial de suivre les recommandations que l'on te donne. Il faut faire attention à l'hygiène. Tous ensemble nous pouvons lutter contre ça".

L'attaquant du Barça se projette et pense au futur. "Si nous le faisons, nous pourrons tous profiter de nos familles et de nos amis. Je vous embrasse fort et n'oubliez pas de rester chez vous", a-t-il conclu.