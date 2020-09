Luis Suarez demanderait 14M€ au Barça

Luis Suarez, l'attaquant ciblé par la Juventus, s'est rendu en Italie immédiatement après son entraînement avec Barcelone ce jeudi. Un déplacement effectué afin de passer son examen de langue pour tenter d'obtenir sa citoyenneté italienne. Une information que Goal est en mesure de confirmer.

Les champions de Serie A souhaitent signer l'international uruguayen. Ayant atteint leur quota maximum de joueurs étrangers pour la saison 2020-2021, ils ont donc besoin que Suarez obtienne un passeport italien pour le recruter. El Pistolero était arrivé à l'aéroport de Pérouse jeudi après-midi.

Un contrat de trois ans et d'une valeur de 10 millions d'euros aurait été contacté par la Juventus au buteur de la Celeste. Des sources en Espagne ont fait savoir à Goal que la raison du retard dans la prise de décision concernant son avenir était due à ses exigences contractuelles, la résolution du problème de passeport étant considérée comme un formalité.

Suarez veut le même traitement que celui réservé à Iniesta et Xavi

L'ancien attaquant de Liverpool veut être autorisé à partir gratuitement et à recevoir son salaire complet, d'environ 14 millions d'euros, de la part des responsables blaugrana, pour la saison 2020-21. Une faveur similaire a été accordée aux légendes du club Andres Iniesta et Xavi. Le Barça est prêt à permettre à Suarez d'être libéré de son contrat, mais il n'est pas, dans l'état actuel des choses, d'accord sur le paiement de son salaire annuel complet au joueur de 33 ans.

Le même scénario s'est produit avec Arturo Vidal et son transfert à l'Inter, les géants de la Liga permettant au Chilien de quitter le club gratuitement, les deux parties ayant convenu qu'il ne recevrait pas de rémunération.

Les géants catalans étaient plus disposés à payer à la fois Iniesta et Xavi le reste de leurs contrats en raison du fait qu'ils se rendaient à l'étranger dans des clubs non européens, la Juventus étant considérée comme un rival en Ligue des champions.