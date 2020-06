Luis Suárez, des buts qui valent de l'or

Luis Suarez est déjà l'un des grands buteurs historiques du FC Barcelone. Il n'est plus qu'à quatre buts d'égaler César, qui était, jusqu'à l'arrivée de Messi, le meilleur buteur de l'histoire du club. Mais Suarez a quelque chose que peu de joueurs ont : ses buts valent de l'or.

Le joueur charrúa a marqué 190 buts en 270 matchs. Il marque un but toutes les 120 minutes. Une superbe statistique, mais nous allons creuser un peu plus dans ses stats pour voir à quel point il est essentiel pour son équipe.

Il a marqué 190 buts en 134 matchs. En 29, il a réussi à inscrire un doublé, en 9, un hat-trick et en 3, un poker.

Ce sont des stats affolantes, mais il y a quelque chose d'encore plus fascinant. Sur les 134 matches dans lesquels Suarez a marqué, le Barça a remporté 120.

Près de 90 % des matchs où Suárez marque, le Barça gagne. 12 se sont terminés par un nul (8,9%) et seulement deux fois les Blaugrana ont été battus. Lorsqu'il marque, le pourcentage de défaites n'est que de 1,49%.

Les deux fois où le Barça est tombé après avoir marqué Suarez, son équipe jouait à l'extérieur. D'abord face à La Corogne (2-1 le 12 mars 2017) et ensuite à Valence (le fameux 5-4 contre Levante qui a privé Barcelone de terminer invaincu lors de la Liga 2017-18).

Lorsque Suarez marque, dans 98,5 % des matches, Barcelone obtient au moins un point, mais généralement trois. Aujourd'hui, alors que les yeux se tournent vers la dernière ligne droite de cette saison atypique, le Barça semble prêt à la reconquérir, il est coude à coude avec le Real Madrid.

Et cela ne pouvait pas mieux tomber, avec Messi encore incertain face à Majorque, Suarez, qui semblait destiné à manquer la fin de la saison en raison de son opération après la Supercoupe d'Espagne, est revenu au moment où son équipe a le plus besoin de lui et de ses buts.