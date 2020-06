"Luis Suárez peut être titulaire, mais il ne jouera pas tout le match"

La Liga est de retour pour le Barça, ainsi que les conférences de presse. En raison de la crise sanitaire, Setién a dû effectuer la conférence de presse d'avant-match à distance, et a été interrogé sur diverses questions.

Quique Setién a tout d'abord tenu à envoyer un message de solidarité envers les proches des victimes du COVID : "Je veux d’abord commencer cette conférence de presse par un message de solidarité à toutes les familles des victimes et à celles qui vivent encore cette situation."

À l'occasion du retour du football en Liga, l'entraîneur a répondu à la question que tout le monde se posait : Luis Suárez est-il apte à jouer ? L'Uruguayen pourrait titulaire après s'être remis d'une grave blessure, selon son entraîneur.

"S’il est titulaire, il ne jouera pas tout le match. Nous n’allons pas prendre le moindre risque, après cinq mois sans jouer. Il va lui falloir un peu de temps… ", a-t-il déclaré.

Bien sûr, le nom de Leo Messi était un autre des sujets les plus attendus. "Messi est à 100%. Il est parfaitement bien et s'entraîne parfaitement avec ses coéquipiers. Je ne vois aucun problème. On verra au fur et à mesure comment ça se passe. Messi, comme beaucoup de joueurs, a l’habitude de savoir doser ses efforts, depuis tant d’années. Je suis sûr que s’il perçoit le moindre risque, il saura dire qu’il a besoin de se reposer. J'ai toujours confiance en mes joueurs."

L'entraîneur barcelonais a aussi évoqué le match de Ligue des Champions contre Naples : "Le match contre Naples ? On verra si au final ça se réalise, mais ça nous ferait un peu mal de jouer contre Naples sur un terrain neutre alors qu’ils ont joué chez eux."

Sur un futur départ d'Arthur vers la Lombardie, Setíen n'a pas voulu s'attarder sur le sujet : "Arthur ? Je compte sur tous les joueurs, j’entre pas dans les spéculations."

Le FC Barcelone va reprendre la Liga avec deux points d'avance sur le Real Madrid et pour son entraîneur, très positif, cette longue pause de trois mois, à cause de la pandémie de coronavirus, a peut-être fait du bien "mentalement" à ses joueurs, en leur "accordant un moment de réflexion".