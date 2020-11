Luis Suárez est-il l'attaquant qui manque au Barça ?

Au lendemain du 4e mauvais résultat de rang du FC Barcelone, les vieux fantômes ressurgissent, et une question revient sur la table. Le Barça a-t-il bien fait de se séparer de son désormais ex-attaquant, Luis Suárez ?

Il faut dire que la situation est peu commune à Barcelone, en championnat, le club catalan cumule deux petits points sur ses quatre derniers matchs, deux matchs nuls et deux défaites. Si Lionel Messi ne semble pas être dans la forme de sa vie, tous les maux du club ne peuvent reposer sur lui.

En effet, La Pulga réalise le pire début de saison de sa carrière, pour retrouver un tel début d'exercice de la part de l'Argentin il faut se pencher sur la saison dernière, avec une petite nuance tout de même, la saison du sextuple Ballon d'Or avait débuté par une blessure.

Toutefois, La Pulga n'est pas seule sur le front de l'attaque blaugrana, et hier, ni lui, ni Braithwaithe, Trincao, Dembélé ou encore Fati ne sont parvenus à débloquer la situation. Non, c'est Antoine Griezmann qui a permis aux siens de revenir dans le match en égalisant à la 63e minute.

Quid du départ de Luis Suárez ?

Si cet été le sujet avait fortement agité les débats en Catalogne, le départ de Luis Suárez revient à nouveau sur la table. En effet, l'Uruguayen avait quitté le club après l'arrivée de Ronald Koeman. Aux aurores d'un renouveau, d'un nouveau souffle, El Pistolero avait été prié de trouver un nouveau point de chute.

Alors que la stratégie du club semblait s'établir petit à petit, les dirigeants barcelonais n'auront jamais recruté le numéro 9 censé remplacer le buteur uruguayen, malgré d'importantes négociations avec l'Olympique Lyonnais et Memphis Depay.

Et aujourd'hui, Ronald Koeman lui-même pointe du doigt ces carences offensives. Hier, à l'issue du match nul face à Alavés, le technicien néerlandais déclarait qu'il était "impossible de rater autant". En effet, il existe bien un problème devant le but pour le FC Barcelone, avec une moyenne d'1,66 but par match sur les six dernières rencontres et 0,75 sur les quatres dernières, impossible de nier l'évidence. Et c'est sur le jeune Ansu Fati que s'appuie l'attaque du Barça, le néo international espagnol a inscrit 4 des 10 buts du club lors des six premiers matchs de championnat.

Le parrallèle est tout trouvé. Si d'un côté l'attaque du Barça connaît des difficultés, celui qui était présenté comme le déclin offensif du club, Luis Suárez, réalise de son côté un début de saison tonitruant avec l'Atlético de Madrid. À vrai dire, jusqu'alors, l'Uruguayen avait rarement aussi bien débuté en Liga, sa moyenne de buts par match atteint 0,94. Pour retrouver un meilleur démarrage de sa part, il faut remonter à la saison 2015-2016 et une moyenne d'1,12, il avait alors été élu Soulier d'Or.

L'Uruguayen était-il vraiment sur le déclin ? Le FC Barcelone a-t-il commis une erreur en se séparant de Luis Suárez ? Toujours est-il que l'attaquant de l'Atlético Madrid restait sur 28 buts en championnat la saison dernière, et qu'aujourd'hui le Barça aura du mal à compenser de tels chiffres.

Les Catalans pointent à la 12e place du championnat, déjà à 8 longueurs du leader provisoire, le Real Madrid.