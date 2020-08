Luis Suarez irrité contre Koeman

Depuis la défaite historique face au Bayern Munich en Ligue des champions, il ne se passe pas un seul jour sans qu'un joueur du Barça ne soit pas au centre des rumeurs.

Ce lundi, les médias catalans annonçaient que Ronald Koeman, nommé entraîneur du club catalan la semaine dernière, avait appelé Luis Suarez pour lui faire part de sa décision quant à son avenir.

Selon la radio catalane 'RAC-1', le technicien néerlandais ne compte pas sur le 5e meilleur buteur de l'histoire du club pour la saison à venir. Des réunions devraient donc avoir lieu ce mardi pour discuter de la résiliation du contrat du joueur, qui court jusqu'en 2021.

Un peu plus tard dans la journée, 'Cadena COPE', nous apprend un peu plus sur cet appel téléphonique. Selon la source citée, l'appel entre les deux hommes n'a duré qu'une petite minute, ce qui a provoqué la colère de Suarez, qui estime qu'il mérite un peu plus de reconnaissance et respect de la part de l'équipe.