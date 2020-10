Luis Suarez lâche ses vérités sur le Barça

Il est resté 6 ans au FC Barcelone, remportant trophées sur trophées mais le club ne lui pas donné les adieux dont il espérait, Luis Suarez a vidé son sac en zone mixte après la victoire 2-1 face au Chili lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Dans un premier temps, le buteur uruguayen est revenu sur le soutien de Lionel Messi : "Je n'ai pas été surpris que Messi m'ait soutenu publiquement car je le connais trop bien. Je connaissais déjà la douleur qu'il ressentait, comment il le disait et comment je le disais"

L'attaquant de 33 ans a également expliqué le traitement subi lors des séances d'entraînement : "Nous sommes des adultes, j'étais à Barcelone depuis 6 ans et il y avait d'autres façons de me parler, de me dire que le club prévoyait de changer d'ère... Mais la manière n'était pas bonne et cela dérangeait aussi Leo. Il sait comme nous avons souffert et à quel point c'était mauvais à ce moment-là. Je n'ai pas très bien pris les messages du club selon lesquels ils cherchaient une solution pour changer d'ère. Pour la forme plus que tout, car il faut savoir accepter quand on termine un cycle. Il y a des choses qui n'étaient pas connues. Mais allez vous entraîner et soyez mis à l'écart car vous ne faites pas partie du match 11 contre 11... "