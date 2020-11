Luis Suárez, le buteur le plus efficace de Liga

Luis Suárez a beaucoup été critiqué lors de sa dernière saison sous les couleurs du FC Barcelone, mais est encore en train de prouver à ses détracteurs qu'il est un excellent buteur malgré ses 33 ans.

Le débat est très ouvert en Liga, pourtant, l'international uruguayen est actuellement le buteur le plus efficace devant les cages adverses depuis le début de la saison 2020-2021.

Hasard ou pas, le changement d'air semble avoir fait du bien à Luis Suárez cet été. En marquant un doublé dès sa première journée à l'Atlético Madrid, le numéro 9 avait fait comprendre qu'il serait utile pour les Colchoneros.

L'ancien joueur du Barça a inscrit un total de 5 buts en 9 journées, sur un total de 376 minutes jouées. Soit un but toutes les 75.2 minutes pour le moment. Une statistique que personne ne surpasse pour le moment en Liga.

Le meilleur buteur actuel de la compétition, Mikel Oyarzabal, a inscrit un but toutes les 91.5 minutes. Carlos Soler, lui, a inscrit un but toutes les 92.3 minutes en moyenne (et peut certainement remercier la défense du Real Madrid pour le coup de main).

À noter que Joao Felix, acolyte de Luis Suárez en attaque cette saison à l'Atlético Madrid, a besoin de 96.8 en moyenne pour marquer un but en Liga, et se trouve quatrième de ce classement.

En revanche, l'efficacité de l'Uruguayen reste encore loin de celles des buteurs des autres championnats européens. Au classement général sur les cinq grands championnats, Luis Suárez est 10e. Robert Lewandowski est le grand leader de ce classement avec 41.5 minutes nécessaires pour marquer.

Une statistique qui prouve encore une fois la baisse de niveau offensif de la Liga depuis quelque temps.