Luis Suárez préfère Haaland que Mbappé

Luis Suárez a été et est toujours l'un de ces attaquants qui marquent une époque. Un nº9 qui combinait de nombreuses qualités au-delà du but, mais avec une voracité brutale. Avec Messi et Neymar, il a formé une ligne d'attaque historique et assume, comme tout le monde, le changement de génération.

Par le biais de Twitch, l'Uruguayen a fait le point sur sa carrière avec Gerard Moreno et a touché l'un des noms à la mode : Erling Haaland. Suárez a avoué son admiration pour l'attaquant du Borussia Dortmund et il est clair qu'il sera l'un des dominateurs du football dans les décennies à venir.

"C'est un grand joueur, il est à un niveau spectaculaire. Il a une puissance physique admirable. C'est l'un des meilleurs nº9 du monde et il marquera une ère", a déclaré le joueur de l'Atlético Madrid.

Maintenant que Joan Laporta essaie de faire des comptes et de sortir de l'argent de sous les pierres pour essayer de signer Haaland, l'opinion de Suárez prend plus de valeur. Le Norvégien pourrait être celui qui remplit le grand vide laissé par l'Uruguayen, qui a marqué 197 buts pour le Barça.

En plus de lui prédire un grand avenir, il le place même devant l'autre garçon du moment, Kylian Mbappé. Pour qui opterait-il s'il pouvait l'avoir dans son équipe : " Un peu plus pour Haaland, mais Mbappé est à un très haut niveau ".