Luis Suárez prêt accueillir Lautaro au Barça

Le FC Barcelone ne pourra pas trop dépenser cet été en raison de la situation économique difficile, mais vise toujours Lautaro Martinez comme l'une des priorités du mercato estival.

Lautaro Martinez pourrait donc rejoindre le Camp Nou cet été afin de devenir la relève de Luis Suárez, dont les performances ont parfois été critiquées en fin de saison. L'attaquant uruguayen s'est d'ailleurs confié au sujet de la possible arrivée du joueur de l'Inter.

Dans une interview pour 'Mundo Deportivo', le numéro 9 du Barça a confié que cela ne le dérangeait pas du tout de voir un joueur évoluant à la même position que lui arriver à Barcelone.

"C'est un joueur qui a un grand niveau en Italie, et ce n'est pas facile en arrivant directement d'Argentine. S'il vient, il faudra l'aider. C'est un jeune joueur qui a besoin de joueurs d'expérience à ses côtés", a commencé Suárez.

"Ce n'est pas facile de venir à Barcelone et de jouer comme si de rien n'était. Il faut apprendre différents concepts auxquels on n'est pas toujours habitué. Nous sommes là pour aider les nouveaux, que ce soit un numéro 9, un ailier, ou autre", a-t-il ajouté.

L'Uruguayen en a aussi rajouté une couche sur la rumeur concernant Neymar : "Je crois que tous les grands joueurs sont les bienvenus et Neymar sait que les supporters et le vestiaire l'adorent. C'est vrai que la situation actuelle dans le monde, et pas seulement dans le football, rend les choses compliquées mais rien n'est impossible parce qu'il se passe des choses incroyables."