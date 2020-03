Luis Suarez rÃ©vÃ¨le qu'il sera de retour plus tÃ´t que prÃ©vu

La blessure de Luis Suarez est un des sujets chauds du FC Barcelone. L'Uruguayen a dû être opéré du genou et a dû s'éloigner des terrains pendant plusieurs mois, mais devrait pouvoir revenir avant le mois de mai. C'est lui-même qui l'a révélé à 'Referi'.

"On m'avait donné jusqu'au début du mois de mai, mais, après avoir vu les médecins, et dû à l'évolution de la blessure, mon retour sera un peu plus tôt que prévu", a affirmé l'attaquant du Barça.

"Le docteur m'avait dit que cela se passait très bien et cela me donnait de l'espoir de pouvoir rejouer le plus vite possible. Lorsque l'équipe reviendra, je serai avec mes coéquipiers", a ajouté le joueur. Une grande nouvelle pour le club catalan, qui avait perdu l'Uruguayen jusqu'à la fin de la saison ou presque, mais la suspension de la Liga à cause du coronavirus donnera une opportunité supplémentaire à l'Uruguayen.

"Nous sommes passés par des moments compliqués au club, avec des résultats inattendus. L'an passé, avec Liverpool, cela était déjà arrivé contre la Roma l'année précédente. Au début de la saison, on a beaucoup parlé du changement d'entraîneur, avec qui on a toujours été très exigeant", a ajouté le Charrua.

Suarez a également parlé du nouvel entraîneur : Quique Setien. "Un nouvel entraîneur est arrivé au milieu de la saison et c'est difficile d'apporter des changements ou de travailler à sa façon, mais je crois que cet effectif a les joueurs pour s'adapter à son style de jeu. Nous sommes dans une période compliquée parce que Dembélé s'est blessé, je me suis aussi blessé, et ce sont des facteurs qui influent sur l'équipe.