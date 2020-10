Luis Suarez revient sur son transfert à l'Atletico Madrid

Luis Suarez n'a toujours pas digéré son départ du FC Barcelone, et la manière dont cela s'est produit. A l'issue de la victoire de l'Uruguay face au Chili, l'attaquant est revenu sur son départ du Barça et son arrivée dans la capitale espagnole.

"C'était difficile parce que c'était un mélange de sentiments, je ne sais pas si c'est de la tristesse mai le fait de changer de ville était dur pour ma famille, pour mes enfants, après six ans. J'ai dit à mes enfants en pleurs que nous étions chanceux car passer autant de temps au même endroit est un privilège, surtout dans une équipe comme Barcelone. En ayant la possibilité de jouer pour l'Atlético de Madrid, j'ai dû changer de ville, mais la vie en Espagne est similaire. Évidemment, je n'ai pas très bien pris la décision du club de me faire changer d'air, surtout dans la forme, mais il faut l'accepter, accepter cette fin de cycle. Ce furent des jours où je suis passé des pleurs à une situation où j'ai été à nouveau valorisé comme joueur, dans un club qui m'a merveilleusement reçu. Les premiers jours ont été très difficiles, jusqu'au 1er match, mais je garde un bon souvenir de mes débuts à l'Atletico", a-t-il déclaré.

L'international uruguayen évoque également ses derniers jours en Catalogne. "Il y a des choses que l'on ne sait pas et qui ne se savaient pas, mais j'allais m'entraîner à Barcelone et j'étais mis sur le côté par l'entraîneur, sans participer aux oppositions. Ma femme me regardait, je revenais la tête baissée, elle voulait me voir sourire à nouveau après l'entraînement et me voir heureux sur un terrain. Quand la possibilité de l'Atlético est arrivée, je n'ai pas hésité un seul instant."