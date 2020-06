Luis Suárez s'offre un doublé contre le Celta

Luis Suárez avait marqué son premier but depuis le 4 janvier dernier en première période mais a aussi permis à ses coéquipiers de reprendre l'avantage après l'égalisation de Smolov.

Denis Suárez se fait contrer à l'entrée de la surface de son équipe et c'est Leo Messi récupère le ballon à l'entrée de la surface avant de servir Luis Suárez en une touche de balle au milieu de la surface.

L'Uruguayen pivote et parvient à frapper du gauche pour tromper Rubén Blanco. Un deuxième but de Luis Suárez, et une deuxième passe décisive de Leo Messi, en grande forme ce samedi.