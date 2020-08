Luis Suarez se rapproche des Etats-Unis

Si l'éventuel départ de Messi accapare toutes les attentions à Barcelone, le feuilleton Suarez aurait été une des amorces du divorce entre l'Argentin et son club. En effet, Leo Messi n'aurait pas apprécié que Koeman communique à Luis Suraez qu'il ne comptait plus sur l'Uruguayen la saison prochaine via un coup de téléphone.

Un temps évoqué à l'Ajax, son ancien club n'aurait pas les ressources financières suffisantes pour l'accueillir.

En revanche, selon 'The Independant', Suarez serait en négociation avec l'Inter Miami de David Beckham, ce qui lui permettrait de percevoir un salaire proche de celui qu'il possédait à Barcelone.

Au coeur des négociations, David Beckham tenterait de convaincre l'attaquant uruguayen avançant la qualité de vie aux Etats-Unis.