Luis Suárez veut sa revanche contre le Real Madrid

Ce dimanche, l'Atlético Madrid et le Real Madrid se retrouveront pour un derby à la saveur particulière, puisque le résultat pourrait changer beaucoup de choses dans la course à la première place, et au titre.

Les Colchoneros, qui ont perdu le match aller au Di Stéfano, espèrent prendre leur revanche et reprendre de l'avance au classement. Pour les médias officiels de la Liga, Luis Suárez est revenu sur les enjeux de la rencontre.

"Tous les matchs contre le Real Madrid sont spéciaux parce que ce sont des matchs que tout le monde veut jouer. (...) Nous devons prendre notre revanche sur le match aller pour démontrer qui nous voulons rester en tête de la Liga", a assuré l'attaquant de l'Atlético Madrid cette semaine.

"Il est très difficile d'être régulier cette saison, c'est très compétitif, et chaque adversaire peut prendre des points sur les équipes du haut de classement", a prévenu le Pistolero avant de revenir sur son envie de remporter le titre.

"Un joueur souhaite toujours venir jouer dans une équipe comme l'Atlético Madrid, qui n'a pas gagné de titres depuis quelques temps. Et en remporter un est évidemment l'un de mes objectifs. (...) J'ai toujours été très compétitif, j'essaie toujours de faire mieux et de surpasser le prochain obstacle, j'ai toujours eu la tête dure. Je suis dans un club où beaucoup de gens pensent qu'il est compliqué de marquer beaucoup de buts, mais la qualité des autres joueurs de l'équipe me rendent les choses faciles", a-t-il ajouté.