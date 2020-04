Luka Jovic ne quittera pas Madrid

La saison de Luka Jovic n'a pas été facile pour sa première année au Real Madrid, mais le club merengue a confiance en l'attaquant serbe et 'AS' rapporte qu'il n'aurait pas l'intention de vendre le joueur.

Arrivé lors de l'été dernier après une excellente saison à l'Eintracht Francfort, le joueur a eu du mal à s'adapter au Real Madrid et a rapidement été critiqué par les supporters après le prix payé par le club pour son recrutement.

Sans oublier que, lors des dernières semaines, l'international serbe a pris la décision de quitter l'Espagne pour rejoindre la Serbie malgré la demande du club aux joueurs de rester en quarantaine pendant quinze jours.

Des polémiques qui n'ont pas pour autant changé l'opinion du Real Madrid sur l'avenir de son joueur. Le club voudrait voir l'attaquant rester pour la saison prochaine.

"Luka est dans l'âge parfait pour grandir en tant que joueur et personne. Il a signé jusqu'en 2025 et nous comptons sur lui. Il n'a rien fait sans la connaissance du Real Madrid et la police locale de son pays était prévenue de son arrivée", confie une source du club pour 'AS'.