Luka Modric 3.0

Après avoir vécu un coup d'arrêt en 2019, Luka Modric vit une nouvelle jeunesse. Une troisième jeunesse très certainement, puisqu'il avait déjà vécu sa seconde lors de son incroyable année 2018.

Le joueur est de retour en forme, et atteint des statistiques qu'il n'avait plus atteintes lors des trois dernières saisons. Cette saison, le joueur croate a déjà participé à presque la moitié des matchs qu'il a joués sur la totalité de la saison passée (13 contre 28 en tout en 2019-20), et se montre impressionnant.

Si son contrat avec le Real Madrid se termine en juin 2021, le club madrilène serait bien inspiré de lui proposer une prolongation de contrat si le Croate se montre aussi précieux lors du reste de la saison.

Les supporters du Real Madrid l'ont nommé meilleur joueur du mois de novembre, et ce n'est pas un hasard. Contre l'Inter Milan fin novembre, ou face à Séville ou Mönchengladbach, le Croate a proposé un grand niveau.

Ses statistiques parlent pour lui. Si l'on compare ses performances à celles des quatre dernières saisons, Luka Modric a une meilleure moyenne de passes réussies (77.80) par match, récupère plus de ballons (4.57) et en perd aussi moins.

Si Zinedine Zidane avait tendance à lui accorder plus de repos lors des mois antérieurs, la blessure de Fede Valverde n'a pas laissé le choix au coach français. Mais malgré son âge, Luka Modric est loin de décevoir, et nous offrent des performances que peu de joueurs sont capables de réaliser actuellement.