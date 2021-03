Luka Modric élu joueur de la semaine en Ligue des champions

Luka Modrić a été élu joueur de la semaine en Ligue des champions. À 35 ans, le Croate est toujours un atout de poids dans l'entrejeu merengue.

Le milieu de terrain du Real Madrid, qui a servi Benzema pour le premier but lors du match retour des huitièmes de finale contre l'Atalanta et a également réussi 94 % de ses passes, a devancé De Bruyne (Manchester City), Kanté (Chelsea) et Kimmich (Bayern Munich).

Cette saison, le Ballon d'or 2018 a joué 35 des 37 matchs du Real Madrid toutes compétitions confondues. Impressionnant !