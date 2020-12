Luka Modric élu meilleur joueur du Real Madrid en Novembre

Luka Modrić a été élu Joueur "Cinco Estrellas" du mois de novembre. Le milieu de terrain a reçu ce prix en reconnaissance de ses bonnes performances ce mois-ci, au cours duquel il a participé aux cinq matches du Real Madrid.

Le Croate était fier après avoir reçu le trophée : "C'est toujours agréable de gagner ce genre de prix et surtout quand on sait que ce sont les fans qui votent."

"Je tiens à remercier tous ceux qui ont voté pour moi et aussi à remercier les fans pour l'amour et le soutien qu'ils m'ont toujours témoignés depuis mon arrivée au Real Madrid", a-t-il déclaré.

"L'équipe est dans une très bonne dynamique et nous devons la garder ainsi car maintenant des matches très importants se préparent. Nous devons continuer à grandir en tant qu'équipe et à gagner des matches, ce qui est le plus important", a-t-il ajouté.