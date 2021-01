Luka Modric élu meilleur madrilène du mois de décembre

Grâce à ses deux buts en sept rencontres disputées, Luka Modric a été élu "Jugador Cinco Estrellas Mahou" du mois de décembre. C'est un prix qui récompense à chaque mois le meilleur joueur madrilène.

Le Croate a reçu le prix juste après la séance d'entraînement de ce mercredi, remerciant tous les supporters merengues pour leur soutien.

"Cela signifie beaucoup. Je tiens à remercier nos fans pour leur soutien inconditionnel. On a hâte qu'ils reviennent au stade pour nous soutenir comme toujours. [...] Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir cette saison et nous allons nous battre avec beaucoup d'envie et d'enthousiasme à chaque match."

Quant à son avenir, c'est encore flou. Son contrat expire en juin et, pour l'instant, il est toujours en négociation pour renouveler son contrat.