Luka Romero décroche un nouveau record en Espagne

En fin de saison passée, alors que Majorque jouait toujours en première division, Luka Romero avait écrit l'histoire en devenant le plus jeune joueur à faire ses débuts en Liga.

Il avait alors 15 ans. Ce week-end, en seconde division, Luka Romero a inscrit son premier but en professionnel avec Majorque, et s'est offert un nouveau record dans le football espagnol.

Avec ce but, il est devenu le second joueur le plus jeune à marquer en professionnel en Espagne depuis l'année 1949. Il est aussi devenu le plus jeune buteur de l'histoire de son club.