Lukaku, Banega et Fernandes nominés pour le titre de meilleur joueur de l'Europa League.

L'UEFA vient d'annoncer l'ensemble des nominés pour les compétitions européennes et nationales de la saison dernière, et l'Europa League n'est pas en reste. Les trois nominés pour la compétition sont donc Lukaku, Banega et Fernandes, pour leur parcours avec leurs clubs respectifs.

Le Belge a été le meilleur joueur de l'Inter Milan dans la compétition. Dans une association complémentaire avec Lautaro Martinez, les deux buteurs ont accumulé les buts et les passes décisives, pour le plus grand bonheur d'Antonio Conte. Arrivé jusqu'en finale, le club italien est tombé face au FC Séville de Lopetegui, emmené par l'increvable Ever Banega.

L'Argentin, aujourd'hui en Arabie Saoudite, fut un membre clé du système de Julen Lopetegui pour arriver à la victoire finale.

Enfin, Bruno Fernandes fut la sensation de la seconde partie de l'Europa League comme de la Premier League. Arrivé l'hiver dernier, il a changé le visage du club mancunien. Même si son équipe n'a pas atteint la finale, il mérite cette nomination pour ses performances sur la phase finale.