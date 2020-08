Lukaku est toujours énervé

Le Belge Romelu Lukaku, attaquant de l'Inter Milan, a rompu le silence après la défaite face à Séville en finale de Ligue Europa 8 (3-2) avec un message dans lequel il assure que l'équipe italienne "n'est pas morte" et que "cette expérience" les rendront "meilleurs".

Lukaku, qui a ouvert le score en transformant un penalty a ensuite eu la malchance de dévier un ballon dans son propre but.

"Ce qui s'est passé en finale m'a énervé, mais je me battrai. Je n'ai jamais eu la vie facile cpmme beaucoup d'entre vous le savent et cette expérience me rendra plus fort" a-t-il écrit.

Lukaku considère que l'Inter va "dans la bonne direction" et il a conclu en remerciant sa famille et les supporters pour le soutien.