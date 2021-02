Lukaku inscrit son 300e but en carrière

L'Inter Milan a confirmé à domicile, face à un adversaire coriace comme la Lazio, qu'il veut cette Serie A bien plus qu'un AC Milan en déclin.

Les nerazzurri ont pris la tête en première mi-temps après un pénalty contesté concédé par Hoedt pour avoir renversé Lautaro et la main qui a suivi et qui a été examinée par la VAR.

Romelu Lukaku n'a pas hésité, a trompé Reina et a actuellement le sourire dans son combat avec Ibrahimovic pour être le roi de Milan et du "Calcio".

Le Belge a tiré sur la gauche et le gardien de but espagnol est battu.

Peu après, l'attaquant de l'Inter a aggravé le score avec un but très important pour lui, car avec ce but il a atteint la barre des 300 en tant que joueur professionnel.

Il a profité d'une mauvaise relance de la Lazio qui lui est tombée dessus près des buts pour fusiller Reina. Bien que l'arbitre l'ait d'abord annulé, il a constaté après avoir revisionné les images que le ballon venait d'un adversaire et que le but était valable.

| 300



THIS

IS



ROMELUUUUU



gol in carriera per Big Rom!



Complimenti, @RomeluLukaku9 #InterLazio #FORZAINTER pic.twitter.com/p4K1f2ckYo