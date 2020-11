En manque de temps de jeu sous Antonio Conte, Christian Eriksen pourrait déjà mettre fin à son aventure milanaise.

Lukaku, après la victoire contre le Danemark, est revenu sur son intégration.

"Il a toutes les qualités pour devenir un champion, mais il n'est pas encore bien intégré. Ce serait beaucoup plus facile pour lui si il apprennait l'italien, il pourrait mieux comprendre le coach et ses coéquipiers, et être plus utile pour l'équipe."