Luke Shaw admet avoir perdu confiance sous Mourinho

Luke Shaw a admis qu'à l'époque de José Mourinho à Manchester United, il avait perdu la confiance qu'il avait en ses capacités et qu'il l'avait maintenant retrouvée sous la houlette d'Ole Gunnar Solskjaer.

"Je ne veux pas donner l'impression d'être un enfant qui ne pourrait pas supporter la pression d'être dans un grand club comme Manchester United, où vous êtes toujours sous pression. Mais j'ai eu des moments où je n'avais pas confiance. J'ai arrêté de croire en moi. Je pense que cela a changé avec l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer. J'ai retrouvé ma confiance en moi et je suis vraiment satisfait de ma situation actuelle. S'amuser et avoir confiance en soi. Pour moi, ce sont les deux choses principales que vous devez avoir sur le terrain. Vous devez croire en ce que vous faites et en votre capacité à jouer au plus haut niveau. Je sens que je l'ai maintenant", a-t-il déclaré à Sky Sports.

Le latéral anglais réalise sans doute sa meilleure saison depuis son arrivée en 2014.