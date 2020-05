Aulas s'en reprend de nouveau Ã  l'OM

La LFP a rendu son verdict pour la saison, un verdict en forme de couperet pour Lyon, qui finit la campagne à la 7e place et qui est le grand perdant de la répartition des places qualificatives en Coupe d'Europe, au contraire de l'OM, 2e et qui est propulsé en phase de groupes de la prestigieuse et lucrative Ligue des Champions.

Une situation qui déplaît souverainement à Jean-Michel Aulas. Le président lyonnais n'a pas pu s'empêcher de critiquer la gestion économique du club phocéen. En réponse à un twittos étalant les problèmes de trésorerie et le déficit marseillais, JMA s'est fendu d'un tacle assassin.

"C’est effectivement désastreux et confirmé dans le rapport DNCG !", a ainsi tonné le cacique thodanien.