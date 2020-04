Aulas verrait bien Tony Parker lui succéder

Agé de 71 ans, le président lyonnais pense à passer le flambeau et entrevoit un possible successeur en la personne de Tony Parker. L'ancien basketteur est actuellement à la tête de l'ASVEL.

"J'ai vraiment le sentiment qu'il a les caractéristiques. En plus des qualités professionnelles et humaines, j'ai une grande affection pour lui et tout ce qu'il représente. Je le dis par transparence et parce que ça me paraît évident, je ne le dis pas parce que j'ai une idée derrière la tête et que j'en ai parlé avec Tony. Il n'y a aucune décision de prise, ni de son côté, ni du mien, ni du côté de nos actionnaires.", considère le président de l'OL.

Le cacique lyonnais voit Parker lui succéder dans 4 ou 5 ans, le temps de gagner une Coupe d'Europe :

"Ce qui est raisonnable, c'est d'imaginer qu'à l'orée de mes 75 ans, si on avait un président opérationnel, ce serait bien. Il y a aussi un autre paramètre : l'objectif est de gagner une Coupe d'Europe chez les garçons. Si on arrivait à faire coïncider le fait de gagner sur le plan européen avec les garçons et le fait que je puisse derrière tirer ma révérence, ce serait une belle histoire. Mais la logique c'est d'aller à peu près jusqu'à 75 ans", estime-t-il.