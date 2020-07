L'Olympique Lyonnais est le premier club professionnel de France a reprendre en match amical. Ce mercredi, les Lyonnais affrontaient une équipe de sixième division suisse.

Pour l'occasion, la nouvelle recrue Tino Kadewere et Memphis Depay ont inscrit chacun un quadruplé. Toko-Ekambi a marqué deux buts, et Thiago Mendes et Caqueret aussi. Score final : 12-0.