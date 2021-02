Lyon, Depay évoque les comparaisons avec Benzema

Avant de certainement partir cet été, lui qui sera en fin de bail avec l'OL en juin prochain, Memphis Depay a marqué un peu plus l'histoire du club rhodanien.

En effet, l'international néerlandais a inscrit deux buts contre Strasbourg (3-0) au Groupama Stadium. Et le Batave, qui a débarqué à l'OL en 2017, a porté son total de réalisations à 67, soit une de plus qu'un certain Karim Benzema (2004-2009).

L'occasion pour Depay de saluer l'attaquant du Real Madrid. « C'est un grand attaquant qui continue de marquer des buts mais je ne veux pas me comparer à lui, a déclaré Depay au sujet du Français après la rencontre. Je suis heureux de mes performances et de mes statistiques. Benzema est une inspiration pour moi. C'est un honneur de le dépasser. », a-t-il indiqué devant les médias au terme du match face au RCS.

L'ancien joueur de Manchester United n'est plus qu'à 2 réalisations buts du total de Nabil Fekir (69 buts entre 2013 et 2019). L'international néerlandais occupe désormais la 16e place du classement des meilleurs buteurs de l'Olympique Lyonnais derrière Angel Rambert (68 réalisations entre 1960 et 1970).

Alors que Neymar fêtait cette semaine son 29ème anniversaire, Depay en a profité pour publier sur ses réseaux sociaux un très beau message à destination de l’attaquant international brésilien.

« Joyeux anniversaire frère. Je sais que ton voyage est loin d'être terminé et je suis impatient de voir ce que Dieu a prévu de plus pour toi. Profite de ta journée ! », a écrit le Batave.

Au classement de la Ligue 1 et en attendant la sortie du LOSC dimanche, l’Olympique Lyonnais s’empare des commandes de la Ligue 1. Les Rhodaniens ont repris le leadership en administrant une fessée à Strasbourg. Un succès qui ne souffre d’aucune contestation et dont Memphis Depay a été le principal acteur.

À noter que l'équipe de Strasbourg s’est retrouvée pénalisée après 14 minutes de jeu samedi soir suite à une charge violente d’Adrien Thomasson sur Thiago Mendes. L’ancien nantais pensait s’en sortir avec un simple jaune, mais l’arbitre a fini par lui indiquer le chemin des vestiaires après s’être enquis de la situation du Brésilien.