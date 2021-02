Garcia en dit plus sur la blessure de Marcelo

Défait ce samedi par Montpellier (1-2) lors de la 25e journée de Ligue 1, l'OL a également perdu l'un de ses joueurs les plus importants avec Marcelo.

Le défenseur est sorti suite à une blessure à la cheville gauche. Un gros souci en perspective pour les Rhodaniens alors que Rudi Garcia venait à peine de récupérer Jason Denayer en défense. Ce dernier est revenu dans le groupe en cette fin de semaine après 15 jours et une blessure à la cuisse droite.

Formant d'emblée la charnière avec Sinaly Diomandé, Marcelo a été touché à la cheville gauche et a dû céder sa place dès la 26e minute du duel contre les Héraultais. Le Brésilien a cédé sa place à Djamel Benlamri.

"Espérons que ce ne soit pas méchant (pour Marcelo), a émis Rudi Garcia en conférence de presse, lui qui a aussi évoqué l'arrivée sur le pré de l'international algérien. Djamel avait joué il y a trois jours, (il) était dans le rythme, il est bien rentré. On avait une charnière un peu new-look, qui a tenu son rang en seconde période, on ne perd pas à cause de ça en tout cas".

Après le revers de l'OL contre Montpellier (1-2), samedi, Rudi Garcia a également estimé que son équipe avait manqué de réalisme : "Dans ce genre de match, il faut être plus réaliste. On a très bien démarré la rencontre, on peut mettre deux buts sur les trente premières secondes. On a ensuite eu un trou d'air, certainement dû au fait que Montpellier a mis plus d'impact et confisqué le ballon".

"Est-ce que Montpellier a eu plus de détermination que nous? Pas dans les chiffres, mais dans le réalisme et le fait d'être plutôt cynique sur la finition et dans les zones de vérité, a ajouté le coach lyonnais. On n'a pas été performants et efficaces", regrette-t-il.