"Avoir le respect de Neymar est gratifiant"

Bruno Guimaraes et Neymar s'apprécient et se respectent. Les deux compatriotes brésiliens ont pu échanger lors de la récente victoire du PSG à Lyon en demi-finale de Coupe de France.

Et le milieu des Gones a révélé le contenu de cet échange : "Rien de spécial, a confié le Lyonnais à 'L’Equipe' ce dimanche. Pendant le match on a parlé du coup que j’avais reçu, il m’a demandé si tout allait bien, après le match aussi on a un peu discuté. C’est gratifiant de voir un tel respect venant d’un phénomène comme Neymar."

Malgré un gros revers l’élimination de son équipe, Guimaraes gardera un bon souvenir de cette rencontre : "On a des amis en commun, mais c’était la première fois qu’on jouait l’un contre l’autre, dit-il. C’était vraiment super d’affronter un joueur qui a marqué ma jeunesse."