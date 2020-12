Juninho assure Memphis ne bougera pas cet hiver et acte le dÃ©part de Jean Lucas

En s’imposant largement face à Nantes, mercredi soir, l’Olympique Lyonnais a fini de la meilleure des manières cette année 2020. Derrière un Lucas Paqueta, toujours plus à l’aise, les Gones ont chipé la première place du championnat à Lille et passera donc les fêtes de fin d’année en tant que leader de Ligue 1. Un sacré retournement de situation après la déception de la 7eme place à l’issue d’une saison dernière tronquée à cause du coronavirus.

A égalité avec le LOSC et un point d’avance sur le PSG, l’OL peut clairement clamer son désir de reconquérir un titre de champion, une première depuis la fin de l’hégémonie lyonnaise en 2008. Encore faut-il maintenir le rythme de la première partie de saison et ne pas s’affaiblir durant le mercato hivernal.

En fin de contrat en juin prochain, Memphis Depay pourrait partir, histoire de rapporter quelques millions d’euros au club qui l’a relancé après son échec à Manchester United. Mais à écouter Juninho, ce n’est pas la direction qui est prise.

"Normalement, personne ne va arriver cet hiver, a annoncé le directeur sportif sur OLTV. Pour les joueurs cadres, on ne va pas bouger. J'espère surtout qu'on va garder ce niveau-là, c'est le plus important."

Avec seulement le championnat et la Coupe de France à jouer sur les six prochains mois, l’Olympique Lyonnais possède un effectif digne d’un club jouant la Ligue des Champions. Rudi Garcia ayant trouvé un certain équilibre dans son groupe et dans son onze, certains joueurs peuvent s’estimer léser avec un temps de jeu faible.

Un nom est déjà sur le départ. Il s’agit de Jean Lucas. Recruté l’été dernier, le milieu brésilien n’a pas réussi à s’imposer et va donc quitter l’OL sous forme de prêt, lui qui a déjà rejoint le Brésil en début de semaine sur accord du club.

"Il y aura des changements, mais ce sont plutôt des joueurs qui vont partir comme Jean Lucas. C'était déjà prévu. Rudi a demandé qu'il parte pour jouer un peu plus. C'est un joueur auquel je crois beaucoup, que j'ai fait venir ici. Je sais qu'il va faire de bonnes choses pour nous. C'est un joueur qui a joué seulement sept matches en tant que titulaire donc c'est difficile de juger mais j'espère qu'il va grandir avec ce prêt, qu'on va trouver une solution."

Si le mercato estival s’était annoncé chaud entre Rhône et Saône, l’hiver devrait être plutôt clame à l’Olympique Lyonnais. La continuité pour retrouver les sommets.