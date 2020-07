Lâ€™avertissement de Garcia Ã  Cherki et Reine-AdÃ©laÃ¯de

J-20 ! Dans moins de trois semaines, l’OL se déplacera à Turin pour affronter la Juventus, dans le cadre du huitième de finale retour de Ligue des Champions, mais les hommes de Rudi Garcia n’ont pas rassuré en match amical face aux Glasgow Rangers (0-2) jeudi.

Pas de quoi inquiéter l’entraîneur cela dit, mais une défaite riche en enseignements pour lui. Notamment au niveau du repli défensif chez ses milieux de terrain. Et que ce soit pour la pépite Rayan Cherki (16 ans) ou son aîné Jeff Reine-Adélaïde, les avertissements ont été clairs : cela ne devra plus se reproduire.

"Pour moi, c'est riche d'enseignements. Notamment pour voir s'il y a objectivement possibilité de faire confiance à certains sur certains postes ou sur coups de pied arrêtés. On a eu des positions un peu inhabituelles pour certains et ça nous permettra de ne pas leur redonner la même fonction sur les matchs importants", a d’abord expliqué Garcia en conférence de presse.

"Je parle vraiment du coup de pied arrêté qu'on a pris où Rayan se fait éliminer facilement et où Jeff dézone sur une situation où il doit protéger le premier poteau, mais ces matchs-là servent à ça. Après, toute confiance à Rayan et Jeff pour la suite, mais c'était intéressant de voir certains dans certaines situations", a conclu Garcia. Les deux milieux ne devront pas répéter les mêmes erreurs ce samedi face au Celtic (20h45).