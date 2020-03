Lyon, l'ultime test avant le grand rendez-vous contre Dortmund

Le moment charnière de la saison est arrivé pour le PSG. Les Parisiens vont jouer une grande partie de leur saison en une semaine, à travers les demi-finales de la Coupe de France et les 8e de la Champions League.

Thomas Tuchel pourra de nouveau compter sur Neymar qui a purgé sa suspension après avoir été expulsé contre Bordeaux, et fera en sorte que le match contre Lyon soit la grande répétition avant le rendez-vous capital face au Borussia Dortmund.

Le PSG affronte Rudi Garcia et sa bande, plus en forme que jamais, après avoir balayé la Juventus à domicile lors du match aller des 8es de finale de Champions League (1-0), et renversé Saint-Etienne dans le derby (2-0). Et Tuchel pourrait profiter de cet affrontement pour faire évoluer une équipe similaire à celle qu'il alignera contre les Allemands.

Les Parisiens joueront cette demi-finale à domicile, mais se qualifier ne sera pas chose facile. Tout comme le match retour contre Dortmund. Une équipe qui peut paraitre similaire sur le plan des faiblesses défensives et du potentiel offensif. Neymar et consorts vont devoir trouver la solution la semaine prochaine, le 11 mars, pour éliminer l'équipe de Lucien Favre.

D'ailleurs ce match retour au Parc des Princes pourrait se jouer à huis clos, en raison de la crise du coronavirus. Ce qui serait un coup dur pour le PSG, qui comptait sur le soutien de ses supporters pour renverser la situation.