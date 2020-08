Le message de Rudi Garcia sur le mercato

À quoi ressemblera l'effectif lyonnais début octobre ? Plusieurs joueurs pourraient en effet quitter le club d'ici la fin du mercato, mais Rudi Garcia espère bien conserver une équipe capable de jouer les premiers rôles en championnat.

"On entend qu'on va perdre beaucoup de joueurs, dont des joueurs majeurs... on n'en sait rien, on ne parle qu'au conditionnel", a réagi l'entraîneur rhodanien après la large victoire des siens contre Dijon en ouverture de leur saison.

"Ce qui est certains, c'est que tous mes joueurs sont bien ici. Mais c'est aussi normal qu'ils aient envie d'aller voir peut-être à l'étage supérieur ou au dernier étage, c'est à dire dans les plus grands clubs européens, taillés pour gagner la Ligue des champions. Cela me paraît logique. Mais l'important, c'est savoir qu'ils sont bien là et que s'ils n'ont pas ce genre de propositions, ils resteront. Le reste n'est que supputation."

"On verra début octobre ce que sera l'effectif de Lyon cette saison. Ce qui est certain, c'est qu'il nous faudra une équipe compétitive pour se qualifier pour la Ligue des champions. Mais je l'ai déjà dit, je fais confiance à mes dirigeants pour cela."