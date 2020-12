Lucas Paqueta, la nouvelle bonne pioche brÃ©silienne

Depuis deux décennie, l’Olympique Lyonnais s’est forgé une solide réputation au Brésil. De par ses sept titres de champion de France de suite mais également grâce à la réussite de nombreux Auriverde entre Rhône et Saône. Du précurseur Sonny Anderson à Cris en passant par Juninho, la réussite lyonnaise des années 2000 a souvent rimé avec samba.

Délaissée ces dernières années avec l’arrivée au Groupama Stadium, la filière brésilienne a été réactivée en même temps que le retour de l’idole de Gerland, Juninho, au poste de directeur sportif. En deux saisons, l’ancien maître artificier a fait signer Thiago Mendes, Jean Lucas, Camilo, Bruno Guimaraes et dernièrement Lucas Paqueta. Les deux derniers nommés sont d’ailleurs les deux meilleurs coups réalisés par l’OL depuis bien longtemps et valident un peu plus Juninho à son poste.

Recruté pour vingt millions d’euros durant l’été dernier, Paqueta était avant tout un pari de la part de l’OL. Arrivé en Europe avec l’étiquette de crack comme bon nombre de jeunes Brésiliens avant lui, l’international brésilien a déçu au Milan AC avec un style de jeu pas vraiment en adéquation avec la Serie A et une certaine pression liée à son transfert (38 millions d'euros). Le principal intéressé l’avoue.

"Oui, ma première année a été difficile à Milan, c’était ma première expérience en Europe, c’était un jeu nouveau par rapport au Brésil. C’était difficile au départ mais 'ai beaucoup appris à Milan. Je suis devenu un joueur meilleur. Ici, l'énergie était différente à ma arrivée et elle a été contagieuse."

"J'ai tout de suite eu le soutien du directeur sportif, des joueurs, il y a eu un accueil fantastique. Le coach m'a demandé de faire ce que je savais faire et ça m’a donné confiance. J’ai des responsabilités et ça fait le joueur que vous voyez sur le terrain. Cela fonctionne bien en ce moment."

Malgré l’effectif pléthorique pour la seule Ligue 1 et une concurrence dans l’entrejeu lyonnais, Lucas Paqueta s’est rapidement fondu dans le moule de Rudi Garcia, au point d’être déjà indispensable après seulement trois mois chez les Gones (onze matches joués sur douze possibles).

Ayant rajouté une palette tactique à son talent technique en Lombardie, l’ancien de Flamengo est comme un poisson dans l’eau aux côtés d’Aouar et Thiago Mendes. Impressionnant mais pas encore décisif, Paqueta a exaucé les désirs de son coach en débloquant son compteur but face à Nantes, mercredi soir.

"Je suis très content d’avoir marqué. Je n’ai pas les mots. J’étais en attente de ce but et il aide à avoir les trois points. Je travaillais bien, je jouais bien. Mais vous savez, c’était important pour moi de marquer, j’avais hâte. Mes coéquipiers le savaient, ils m’ont aidé, je les remercie. C’est un immense bonheur."

A la vue de ses pas de danse pour célébrer son but et du sourire sur le visage de ses coéquipiers, on se dit que la samba pourrait rapidement redevenir à la mode à Lyon.