Lyon fait la bonne opération

Avant ce match, Lyon culminait à la 4ème place de Ligue 1. En cas de succès, les Gones pouvaient espérer s'emparer provisoirement la deuxième place en attendant le match entre Saint-Etienne et Lille ce soir. Voilà pour l'enjeu de ce duel. Un duel que l'OL a dominé de la tête et des épaules, bien aidé en cela par l'expulsion de Cassama peu après la demi-heure de jeu suite à un mauvais geste sur Memphis Depay, qui filait droit au but sur l'action.

Le joueur batave convoité par le FC Barcelone a au demeurant été très bon lors de ce match. C'est même l'ancien joueur du PSV et de Manchester United qui allait permettre à Toko Ekambi d'ouvrir le score. Sur un magnifique centre du Batave, l'attaquant lyonnais est alimenté au second poteau et reprenait d'une volée du pied droit pour ouvrir le score devant un Rajkovic impuissant.

L'OL continuait de dominer, mais échouait devant les cages adverses, à l'image du missile de Kadewere qui terminait sa course sur le montant gauche de Rajkovic. 1-0, le score au repos en faveur des hommes de Rudi Garcia. Et si le Stade de Reims avait souffert lors du premier acte, c'était encore plus le cas en seconde.

Les locaux ont effectivement doublé la mise par Guimaraes, qui après avoir combiné avec Toko Ekambi, trompait Rajkovic d'une frappe contrée par Muretsi pour le 2-0. Les Gones n'en avaient pas fini pour autant. À peine arrivé sur le pré, l'attaquant lyonnais Moussa Dembélé s'offrait sa première réalisation de la campagne.

Alimenté par un Toko Ekambi décidément dans tous les bons coups cet après-midi au Groupama Stadium, l'attaquant français réussisait un joli ballon piqué, sur lequel Rajkovic devait de nouveau s'incliner.

Les Rémois baissaient les bras en fin de rencontre et les Gones continuaient d'attaquer. Vers la fin du match, Cherki pénétrait dans la surface adverse avant de tenter une très belle frappe enroulée. Mais Rajkovic parvenait à repousser le cuir des deux poings. À deux minutes de la fin, c'est Paqueta qui s'illustrait. Servi par un Cherki inspiré, l'ancien joueur d l'AC Milan manquait sa reprise de volée qui passait ainsi au dessus de la cage rémoise.

3-0, score final. L'OL se replace après un match pelin de maîtrise, Reims peut regretter l'expulsion de Cassama.