Rudi Garcia et les absents face à l'OM

Avant un choc face à l'OM qui s'annonce incertain, Rudi Garcia était de passage devant la presse ce vendredi.

Le coach de l'OL n'a pas pu certifier de la présence de Maxence Caqueret face au club phocéen et a évoqué Maxwel Cornet, qui a un souci à la cheville, sans oublier Jeff Reine-Adélaïde, lui aussi absent.

"Maxence Caqueret n'a fait que l’échauffement avec le groupe. Maxwel Cornet a un problème de cheville, il n’a pas pu s’entraîner aujourd’hui. On a le retour de Karl Toko Ekambi. On peut espérer qu’il soit à 100% demain. Et la qualification de Lucas Paqueta, ça nous fait un joueur offensif en plus. Jeff Reine-Adélaïde a un problème au mollet, il n’est pas utilisable", a ainsi confié Garcia.