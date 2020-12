Rudi Garcia évoque son futur et sa relation avec les supporters

Il y a un an, Rudi Garcia posait ses valises entre Rhône et Saône pour prendre la succession de Sylvinho. Préféré à Laurent Blanc par les dirigeants lyonnais, l’ancien entraîneur de l’OM n’a pas été accueilli de la meilleure des manières par les supporters de l’OL.

Il faut dire que son passif marseillais ainsi que ses différentes attaques envers le club de Jean-Michel Aulas durant ses deux saisons sur la Canebière n’ont pas joué en sa faveur.

Sifflé par ses propres supporters lors de ses premiers matches au Groupama Stadium, Garcia a dû faire face à l’adversité mais a toujours pu compter sur le soutien du président Aulas. Ce dernier n’a cessé de défendre son choix ainsi que d’aplanir certaines supposées tensions avec Juninho, le directeur sportif de l’OL au caractère bien trempé également.

"C’est toujours deux colonnes avec des choses que vous remplissez dans le côté positif et d’autres du côté négatif. C’est sûr que je n’ai pas été bien accueilli, a-t-il avoué dans l’émission 'Top of the foot' sur 'RMC'. Ça fait mal. Mais j’ai des dirigeants de haut niveau avec un super staff… Le groupe des joueurs est formidable. La ville est magnifique. Beaucoup de choses dans la colonne des positifs. On verra bien ce qui se passera en fin de saison. Je suis assez serein par rapport à ça."

13 matches sans défaite

Il faut dire qu’en l’espace de douze mois, Rudi Garcia a inversé la tendance. Malgré la crise du coronavirus qui a entraîné l’arrêt prématuré de la Ligue 1 et une 7eme place pour l’OL, l’entraîneur lyonnais a réussi à hisser le club jusqu’en demi-finale de la dernière Ligue des Champions après avoir notamment sorti la Juventus Turin et Manchester City.

Dans la lignée de ce Final 8 à Lisbonne, l’OL est de retour aux avant-postes en championnat avec une série de 13 matches sans la moindre défaite. Avant la réception de Nantes, mercredi, les Lyonnais sont deuxièmes, à égalité avec le leader lillois.

En fin de contrat dans six mois, Garcia pourrait donc profiter de cette belle première partie de saison pour signer un nouveau bail. Seulement, il préfère ne pas se précipiter.

"Je me suis déjà exprimé là-dessus. Il y a trois possibilités. Soit je veux rester, mais le club ne veut pas, donc ça ne continuera pas. Si on le veut tous les deux, le club et moi, ça continuera. Pas besoin de Pacs ou de contrat de mariage, si on s’aime, on va rester ensemble. L’autre possibilité, c’est que le club veuille me garder, et que moi je n’en ai pas envie. On verra bien plus tard… On est dans un moment particulier, avec cette histoire de pandémie."