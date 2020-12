Rudi Garcia refuse de parler du titre

L'OL est leader de la Ligue 1 en attendant le choc entre Lille et le PSG dimanche. Mais Rudi Garcia refuse pour l'instant d'évoquer une quelconque quête de la Ligue1.

"Parler du titre ? "Et ça servirait à quoi? Notre objectif est d'être en Ligue des champions, cela veut donc dire être dans les trois premiers. Cela veut donc dire qu'il y a troisième, deuxième et premier. On verra.", a ainsi tonné le coach de l'OL.

"On aurait bien l'air fin de dire ça maintenant, pour que vous nous repreniez tous de volée, certainement justement, pour un manque d'humilité ou je ne sais quoi. Mais ne vous inquiétez pas pour notre ambition, elle est très forte. On joue pour être dans les trois premiers et pour l'instant on y est", a encore asséné le coach de l'OL.

Avec un trio d’attaque buteur, l’Olympique Lyonnais n’a fait qu’une bouchée de Nice samedi soir.

Poour rappel, trois jours après avoir réussi l’exploit d’aller s’imposer sur la pelouse du Parc des Prince face au PSG (1-0), l’Olympique Lyonnais avait pratiquement gâché cette belle opportunité face à Brest, qui plus est à domicile.

Mais ce succès probant face à l’OGC Nice (1-4) acquis samdi soir et avc la manière qui plus est, porte désormais à treize le nombre de matches sans défaite pour les Lyonnais, plus que jamais parés pour jouer le titre.

Lyon peut aussi compter sur un brillant Tino Kadewere. L’ancien Havrais peut d’ailleurs déjà être considéré comme la révélation de la saison de l’OL. Attention aux Rhodaniens cette saison, le PSG et Lille sont prévenus.

Gloser en conférence de presse est une chose, mais enchaîner les réussites avec le jeu en plus envoie un discours qui vaut bien 100 mots. Et ça, les Lyonnais semblent l'avoir bien compris.