Rudi Garcia tenait au titre de champion d'automne

Après une 19e journée de Ligue 1 décalée en janvier et un calendrier bouleversé, c'est le titre de "champion d’automne" qu'a apprécié Rudi Garcia en conférence de presse samedi soir. Même si le coach rhodanien ne veut pas parler de titre final et reste fixé sur son objectif: le podium.

Pour clôturer cette phase aller de notre championnat, la Ligue avait en effet programmé un alléchant duel entre Rennais et Lyonnais samedi soir. Au Roazhon Park, l’enjeu était important pour les hommes de Rudi Garcia qui avaient la possibilité d’être sacré champion d’automne. Invaincu depuis trois mois, l’OL a bien cru chuter au pire des moments.

Mais si le Lyon a été touché face aux Rennais, il n'a pas coulé et garde un point d'avance sur le PSG et Lille.

"C’est un titre honorifique mais on voulait être champion d’automne et continuer notre série d’invincibilité (18 matchs en Ligue 1, ndlr). On était venus pour gagner, comme au Parc des Princes (1-0), mais j’avais dit aux gars que si on n’en avait pas la possibilité, il fallait au moins revenir avec un match nul", a indiqué l'entraîneur rhodanien au terme du match en conférence de presse.

"On a failli ne pas être champion d’automne. Le championnat, c’est un vrai marathon. 19 journées, c’est encore long mais on a démontré qu’on devait être capable de remplir notre objectif, être dans les trois premiers et se qualifier pour la Ligue des champions. C’est pour ça que c’est bien de ne pas perdre chez le quatrième", a ensuite ajouté Garcia devant les médias, lui qui a évoqué la course au titre, plus que j'amais d'actualité. "On verra bien où on est placé et si on peut y ajouter du bonus".

Les coéquipiers de Houssem Aouar n’ont plus perdu en Ligue 1 depuis la première journée, à Montpellier (1-2). Lyon recevra Metz dimanche prochain.

Pour rappel, à l'issue de cette rencontre compliquée pour Lyon, le directeur sportif brésilien de l'OL, Juninho, a confirmé que Moussa Dembélé est en contacts avec l'Atlético Madrid et que Islam Slimani est une piste.