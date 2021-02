Memphis Depay et l’OL sur leur lancée

Une fois de plus, et en attendant la sortie du LOSC dimanche, l’Olympique Lyonnais s’empare des commandes de la Ligue 1. Les Rhodaniens ont repris le leadership en disposant de Strasbourg ce samedi (3-0). Un succès qui ne souffre d’aucune contestation et dont Memphis Depay a été le principal acteur.

Depay remet son habit de lumière

En verve, le capitaine lyonnais a guidé les siens vers la victoire. C’est lui qui a ouvert le score après 20 minutes de jeu d’un tir à ras de terre, suite à une intervention manquée d’un Strasbourgeois devant Aouar. Et c’est lui qui l’a clôturé à la 68e d’une merveille de coup de franc. Une frappe du droit en pleine lucarne et sur laquelle Kawashima n’a rien pu faire.

Quand sa star néerlandaise est au top, Lyon déçoit rarement et cela s’est encore vérifié. Cela dit, l’ancien mancunien n’a pas été le seul à donner satisfaction lors de cette partie. Collectivement, la bande à Garcia a produit une prestation très convaincante, facilitée il est vrai par la supériorité numérique obtenue au bout d’un quart d’heure de jeu.

Thomasson a plombé le Racing

Pour réussir un coup au Groupama Stadium, il aurait fallu que le Racing joue avec toutes ses armes. Or, la formation alsacienne s’est retrouvée pénalisée après 14 minutes de jeu suite à une charge violente d’Adrien Thomasson sur Thiago Mendes. L’ancien nantais pensait s’en sortir avec un simple jaune, mais l’arbitre a fini par lui indiquer le chemin des vestiaires après s’être enquis de la situation du Brésilien.

L’OL avait donc tous les atouts en main pour remporter cette empoignade. Depay lui a donc montré la voie à suivre et ensuite c’est Karl Toko-Ekambi qui s’est chargé de doubler la mise. Le Camerounais a fait la différence d’un petit piqué du droit et en mettant à profit un excellent service en profondeur de Thiago Mendes.

Cela faisait 2-0 et cela aurait pu faire 3-0 avant la pause si Tino Kadewere n’avait pas manqué une belle opportunité à la 33e. Le Zimbabwéen n’a cependant pas eu à regretter sa tentative. Son équipe n’a jamais été inquiétée dans cette partie. Au retour des vestiaires, après la deuxième réalisation de Depay, elle s’est même permis de gérer tranquillement le résultat.