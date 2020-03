"Ma plus belle soirée avec le Real Madrid"

Vinicius n'a pas pu caché son bonheur au sortir de la rencontre contre le Barça. Le Brésilien a marqué le premier but de la rencontre, montrant la voie à ses coéquipiers.

Interrogé sur cette soirée spéciale, il n'a pas hésité à la qualifier de "plus belle nuit" depuis son arrivée au Real Madrid.

"Pour que cela arrive j'ai beaucoup travaillé", a expliqué le jeune brésilien juste après le coup de sifflet final du Clásico.

Vinicius, qui a pris un record à Messi ce soir, a raconté son but au micro de 'Movistar+'. "Kroos a parfaitement vu la passe et m'a dit de prendre l'espace. Ce n'était pas un centre, je voulais tirer au but et le but est à moi".

Cette victoire, qui permet au Real de repasser devant le Barça en Liga, et le moral des Merengue semblent de nouveau au plus haut. "Je travaille toujours beaucoup et je savais qu'un jour le moment allait arriver. Le Real Madrid est la meilleure équipe du monde et nous voulons toujours rendre les supporters heureux", a-t-il commenté.

"Nous devons continuer de travailler pour nous et nos supporters, qui nous soutiennent toujours. C'est aussi pour eux que j'ai touché l'écusson après mon but, parce qu'il le méritent. C'est la meilleure équipe du monde".