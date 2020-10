"Ma prolongation ? Même moi j'ai été surpris"

Le défenseur du Paris Saint-Germain Layvin Kurzawa était en fin de contrat la saison passée mais face à la situation économique du monde du football, le PSG a choisi de prolonger le joueur.

Une chose à laquelle ce dernier ne s'attendait pas, alors que les médias parlaient déjà de l'arrivée d'un nouveau renfort pour remplacer Kurzawa. Finalement, celui-ci a prolongé jusqu'en 2024.

"Moi-même j’ai été surpris ! Dans le foot, comme dans la vie, ça va vite. Il s’est passé que Leonardo a contacté mon agent, j’ai eu une discussion avec Leonardo en tête à tête et il m’a dit qu’il voulait me prolonger de quatre ans", raconte l'international français pour 'Le Figaro'.

Le joueur explique qu'il n'a pas vraiment hésité avant de prolonger : "Ça s’est passé rapidement, j’ai vite réfléchi, et j’ai décidé de prolonger. Il y a eu des négociations, et on a fini par arriver à quatre ans."